Самым ожидаемым вопросом уходящего года было принятие бюджета на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов. Ещё на начальном этапе члены фракции «Единая Россия» включились в работу над проектом главного финансового документа, детально обсудили все муниципальные программы, которые будут реализовываться в областном центре.- При формировании бюджета было сделано всё, чтобы сохранились социальные обязательства и «не потерялась» ни одна мера социальной поддержки. Мы понимаем, что есть дефицит, но не будем забывать, в каких непростых экономических условиях бюджет свёрстан. К этому вопросу нужно подходить разумно, и мы отталкиваемся от возможностей. Совместно с Администрацией представители фракции «Единая Россия» обсуждали всё подробно. Более 60% расходов в 2021 году предусмотрено на социальную сферу, что очень важно, - отметил на заседании председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков.Руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко сообщил, что результаты работы по систематизации наказов смолян можно будет увидеть уже в следующем году.- Члены фракции подготовили ко второму чтению пакет предложений и наказов смолян, полученных в период избирательной кампании. Мы сформировали их по тематическим блокам и направили Главе Смоленска. В итоге наши предложения учтены в бюджете на 2021 год и на плановый период. Будем внимательно контролировать все работы, - подчеркнул Николай Шумейко.Таким образом, по инициативе единороссов начато решение самых важных проблем в округах, обозначенных жителями: будут обустроены тротуарные пешеходные дорожки, переходы, детские и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак, удастся решить проблемы освещения улиц.Также члены фракции поддержали передачу в безвозмездное пользование централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» нескольких помещений общей площадью 280 м. кв. в доме 15 по улице Урицкого на пять лет. Данные нежилые площади уже ранее находились в безвозмездном пользовании с октября 2015 года и применялись в благотворительных целях. Здесь ежедневно и, главное, бесплатно помогают нуждающимся – организована социальная столовая, где люди получают горячее питание, предоставляется одежда, а также оказывается юридическая, психологическая и моральная поддержка.- Эти помещения нужны нам для социальной деятельности, которую проводит Смоленская епархия. Мы помогаем бездомным, инвалидам, детям-сиротам, а также оказываем помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, их родственникам, обучаем уходу за немощными. Только за 2020 год привлечено на благотворительные цели 8,7 миллиона рублей из средств пожертвований, - сообщил секретарь Смоленского епархиального управления, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора города Смоленска иерей Владислав Баган.Как рассказал представитель Епархии, нуждающихся в столовой кормят ежедневно. К тому же, дом, в котором расположены помещения (ул. Урицкого, 15), удобен для такой деятельности: он оборудован пандусом, что упрощает передвижение маломобильных групп и делает более доступным оказание такой важной и нужной большому количеству человек помощи.При этом данные помещения будут продолжать оставаться муниципальной собственностью – речь идёт только о передаче их в безвозмездное пользование на пять лет. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в своём обращении к председателю горсовета Виктории Макаровой гарантирует, что намерений перевести эти помещения из муниципальной собственности в собственность Смоленской епархии, как и правовых на то оснований, не имеется.- Мы должны поддержать это социально значимое дело и предоставить помещения в безвозмездное пользование, - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко.