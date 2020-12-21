Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 декабря: 95 человек выздоровело

Еще 95 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Еще 153 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. 95 человек выздоровело. Летальных исходов не зарегистрировано.

В общей сложности в Смоленской области COVID-19 заразились 15 451 человек, из них 11 589 – выздоровели.

За все время в регионе зарегистрировано 307 смертей от вируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Напомним, на Смоленщине отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, а магазины и сферы услуг теперь работают без ограничений по площади и количеству посетителей.

20 декабря в Смоленской области зафиксировано 155 случаев коронавирусной инфекции .