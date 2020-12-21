В «Единой России» рассказали, когда заработают новые очистные сооружения в Пригорском Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Модульные очистные сооружения построены взамен старых, которые принадлежали местной птицефабрике: с банкротством предприятия коммунальный объект вышел из строя. Ухудшающаяся экологическая обстановка требовала ускоренного решения проблемы.

«Мы обратились к Сергею Неверову, так как такие средства и в районном, и в областном бюджете не нашли бы. Администрация сельского поселения подготовила проект новых очистных сооружений, было получено положительное заключение экспертизы и выделены федеральные средства», - рассказал глава Пригорского сельского поселения Олег Гончаров.

В «Единой России» рассказали, когда заработают новые очистные сооружения в Пригорском Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Подрядчик сработал оперативно: в сентябре 2019 года началось строительство, 31 марта 2020 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако долгожданный запуск очистных так и не состоялся: из-за некачественной подготовки документов для Росреестра затянулась постановка объекта на кадастровый учет.

В «Единой России» рассказали, когда заработают новые очистные сооружения в Пригорском Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Сергей Неверов приехал в Пригорское, чтобы в ручном режиме определить дорожную карту по подключению очистных.

«Мы подключили всех кадастровых инженеров, ведь объект большой, очень серьезная техническая документация», - отметила глава Смоленского района Ольга Павлюченкова.

Она также добавила, что как только объект будет зарегистрирован, сразу же начнется процесс поиска управляющей компании: «В рамках действующего законодательства будем объявлять аукцион на аренду. Желающих будет много, ведь село перспективное».

В «Единой России» рассказали, когда заработают новые очистные сооружения в Пригорском Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Сергей Неверов подчеркнул, что несмотря ни на что жителям должны быть предоставлены качественные услуги.

«Вложены серьезные деньги – 102 млн рублей. Наша задача - приложить максимум усилий, чтобы этот необходимый для района объект как можно скорее заработал. Мы уже обсудили с губернатором, что профильный департамент окажет содействие в качественной подготовке документов и для подачи в Росреестр, и для проведения конкурсных процедур по выбору управляющей компании», - сказал депутат Госдумы от Смоленской области.

В «Единой России» рассказали, когда заработают новые очистные сооружения в Пригорском Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Участники встречи договорились, что к концу года должны быть устранены все замечания Росреестра, а к марту определена управляющая организация и произведен запуск очистных. Современный объект должен обслуживать весь поселок: 17 многоквартирных домов, социальные объекты, в их числе - поликлиника, два детских сада, школа, учреждения культуры.

«Мы их очень ждем, потому что вы знаете, что от этого зависит экология, а значит и здоровье местных жителей. Спасибо Сергею Ивановичу Неверову за то, что обратил внимание на нашу проблему и оказал содействие в строительстве объекта», - отметила жительница села Татьяна Иванова.