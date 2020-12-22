Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 декабря: 209 человек выздоровели

Еще 209 человек выздоровели от коронавируса в Смоленской области за сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 154 случая коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. 209 человек выздоровело. Летальных исходов не зарегистрировано.

В общей сложности в Смоленской области COVID-19 заразились 15 605 человек, из них 11 798 – выздоровели.

За все время в регионе зарегистрировано 307 смертей от вируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

21 декабря в Смоленской области зафиксировано 153 случая коронавирусной инфекции.