Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 162 человека, 191 выздоровел, четверо погибли. Общее число заболевших с марта 2020 года выросло до 16 890, выздоровели – 13 349, умерли – 331 человек.Ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6689 жителей, из них 5162 - в режиме самоизоляции, 1527 - в стационаре.В пресс-службе отмечают, что больше всего заболевших приходится на столице региона. На втором и третьем месте – Рославльский и Гагаринский районы области.Читай также:Сафоновской ЦРБ подарили 10 кислородных концентраторов. Аппараты необходимы для лечения коронавирусных больных с поражением лёгких (подробнее).