На минувшей неделе в Москве прошла ежегодная пресс-конференция компании «Россети Центр», посвященная деятельности компании в 2020 году. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. В онлайн встрече приняли участие журналисты из 20 регионов и федеральные издания. Спикером выступил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Успехами в реализации проектов поделились и в смоленском филиале компании.За 12 месяцев Смоленскэнерго существенно увеличило объем производства электроэнергии. В октябре в промышленную эксплуатацию здесь ввели новейшую систему цифровой радиосвязи. Работы осуществлялись в Смоленском, Кардымовском и Краснинском районах в рамках проекта «Цифровая радиосвязь». Устройство обладает функциями автоматического выбора каналов связи и геороумингом, что позволяет упростить обслуживание зон электросетей.В ходе реализации проекта «Цифровой электромонтер» в Смоленской области 427 подстанций оснастили системами дистанционного контроля. Весь автопарк снабжен приборами спутникового мониторинга, установлены антенные мачты и приобретен комплект современных цифровых радиостанций. На линиях электропередач установлено 72 реклоузла, 38 управляемых разъединителей и 2 комплекта индикаторов короткого замыкания.Отвечая на вопросы журналистов Игорь Владимирович отметил, что в компании постоянно появляются новые сервисы для потребителей. Продолжают пользоваться спросом такие услуги, как организация наружного освещения, переустройство сетевых объектов общества в интересах потребителей, предоставление технических ресурсов, в том числе линий электропередачи под размещение волоконно-оптических линий связи, сопровождение технологического присоединения и прочие. В последующие годы специальные предложения будут дополнены.Представители компании отмечают, что сотрудничество с «Россети Центр» выгодно для смоленского бизнеса и дает ряд преимуществ – команда профессионалов с большим опытом гарантирует высокий результат. В работе используется современное оборудование и материалы, которые соответствуют всем требованиям и нормативам и безопасны для жизни и здоровья.Кроме того, по вопросам технологического присоединения и дополнительных услуг в компании организован принцип «одного окна», то есть взаимодействие осуществляется только с одной фирмой. Пункты обслуживания потребителей находятся в 26 районах Смоленской области. Работают они сейчас в дистанционном режиме.Особое внимание компания уделяет эстетической составляющей.- Объекты энергетики не только должны быть надежными и практичными, но и красивыми. Мы по-прежнему мечтаем и делаем все, чтобы о нас вспоминали не только, когда гаснет свет в домах, чтобы наши объекты вписывались в окружающую среду, - отметил Игорь Маковский.Специалисты Смоленскэнерго постоянно участвуют в благоустройстве территорий региона. Сотрудники филиала проводят покраску объектов электроэнергии, очистку местности от растительности, облагораживают и обновляют старые конструкции, проводят озеленение.Большим подарком для смолян стало появление праздничных инсталляций в столице региона. Так, в преддверии Нового года энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» зажгли световые арт-объекты в сквере возле детской художественной школы - это яркие часы и палитра красок. На улице Октябрьской революции подсвечена композиция из нескольких геометрических фигур, а в Парке Пионеров лилия. Также Лопатинский сад был украшен множеством гирлянд, а в парке за памятником Федору Коню появилась фотозона в виде гигантских цифр 2021.