Еще 157 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. 192 человека выздоровело. Зарегистрировано 7 летальных исходов.В общей сложности в Смоленской области COVID-19 заразились 15 762 человек, из них 11 990 – выздоровели.За все время в регионе зарегистрировано 314 смертей от вируса.Напомним, что гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.22 декабря в Смоленской области 209 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.