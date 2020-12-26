В ближайшие три года объем доходов областного центра, как планируется, возрастет почти на полтора миллиарда рублей – с 6,1 миллиарда рублей в 2021 году до 7,5 миллиардов рублей в 2023-м. Ожидаемый дефицит бюджета в следующем году – 65 миллионов рублей, в 2022 и 2023 годах ожидается бездефицитный бюджет.- При формировании бюджета было сделано всё, чтобы сохранились социальные обязательства и «не потерялась» ни одна мера социальной поддержки. Мы понимаем, что есть дефицит, но не будем забывать, в каких непростых экономических условиях бюджет свёрстан. К этому вопросу нужно подходить разумно, и мы отталкиваемся от возможностей. Совместно с Администрацией города представители фракции «Единая Россия» обсуждали всё подробно. Более 60% расходов в 2021 году предусмотрено на социальную сферу, что очень важно, - отметил председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков.Собственные доходы областного центра в 2021 году составят 3,3 млрд рублей, что на 124,2 млн рублей больше ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в текущем году. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 2,8 миллиарда рублей.После вступления в силу изменений в Устав города Смоленска средства на заработную плату председателя Смоленского городского Совета (более 2 миллионов рублей) были перенесены на муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» на проведение работ по межеванию межквартальных проездов и дворовых территорий. Таким образом, за счёт переформатирования работы городского Совета нового созыва удастся решить актуальные вопросы в округах.На первый план по предложению единороссов выходит налаживание обратной связи со смолянами. Шаг в этом направлении уже сделан.- Члены фракции подготовили ко второму чтению пакет предложений и наказов смолян, полученных в период избирательной кампании. Мы сформировали их по тематическим блокам и направили Главе Смоленска. В итоге наши предложения учтены в бюджете на 2021 год и на плановый период. Будем внимательно контролировать все работы, - сообщил заместитель председателя Смоленского городского Совета, руководитель фракции партии «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко.Со следующего года, как и просили жители тех или иных округов, в Смоленске будут обустроены тротуарные пешеходные дорожки, переходы, детские и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак, удастся решить проблемы освещения улиц.Расходы в сфере образования возрастут по сравнению с этим годом на 103,2 миллиона рублей, в сфере культуры – на 20 миллионов, в сфере физической культуры и спорта – на 16,2 миллиона рублей.Сохранятся все выплаты, связанные с исполнением городом Смоленском публичных обязательств – на это потребуется 80 миллионов рублей. На предоставление льгот ветеранам боевых действий в 2021 году будет предусмотрено 11,2 млн рублей, выплаты Почётным гражданам города Смоленска составят 900 тысяч рублей, доплата к пенсии муниципальных служащих – 18,6 млн рублей; выплата на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью – 11,2 млн рублей; выплата на содержание ребёнка, находящегося под опекой и попечительством – 38,2 млн рублей.В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Смоленска» на обеспечение деятельности общеобразовательных школ в 2021 году предусмотрено 1,5 млрд рублей, детских садов – 1,4 млрд рублей, учреждений дополнительного образования – 145,5 млн рублей, а на организацию отдыха детей в каникулярное время – 10,6 млн рублей.Кроме этого, в бюджете по решению горсовета на предстоящий год заложено 76,1 млн рублей на бесплатное питание школьников и самых юных граждан нашего города – воспитанников детских садов, а также почти 38,8 млн рублей на обеспечение работы трёх новых дошкольных учреждений.– В Смоленске решается вопрос с очередью в детские сады – это не может не радовать. Кроме этого, из позитивных новостей для родителей – с 1 января сохранится бесплатное питание в школах для льготных категорий детей с 1 по 11 класс. Учитывая, что теперь ученики начальных классов получают горячую пищу в школе за счёт федеральных средств, а ранее на это шли средства городского бюджета, по инициативе фракции «Единая Россия» получилось предусмотреть дополнительные деньги, чтобы двухразовое питание в школе было доступно не только отдельным учащимся с 1 по 4 класс, но и ребятам с 5 по 11 класс, - отметил Николай Шумейко.В областном центре продолжит действовать также программа по развитию культуры, финансирование которой составит 380,8 млн рублей. Расходы на обеспечение деятельности библиотек – 52 млн рублей, домов культуры – 125 миллионов рублей, организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 183,5 млн рублей. На проведение культурно-массовых мероприятий планируется направить 5,8 млн рублей, на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска – 6 млн рублей.Расходы в сфере физической культуры и спорта в 2021 году – 193,4 млн рублей: на обеспечение деятельности спортивных школ направят 180 млн рублей. На проведение спортивных мероприятий – 1,9 млн рублей, на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 717 тысяч рублей. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в посёлке Красный Бор. На подготовку фундамента под новый ФОК из городского бюджета будет выделено 5 миллионов рублей.Объем бюджетных инвестиций Смоленска на 2021 год превысит 410 млн рублей: на квартиры в новостройках для переселения смолян из аварийного жилого фонда муниципалитет потратит 186,9 млн рублей, на жильё детям-сиротам – 55,4 млн рублей, на реконструкцию улично-дорожной сети – 35,4 млн рублей, на проектирование и строительство объектов уличного освещения – 7 млн рублей. В рамках реализации национальных проектов при поддержке региона будет направлено 168,6 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети, 120 миллионов рублей – на строительство и модернизацию на территории Смоленска объектов питьевого водоснабжения. При этом общие расходы на дорожную деятельность составят 480 млн рублей, в сфере ЖКХ – 747,9 млн рублей.Горсовет проиндексировал плату за содержание жилого помещения, которая не корректировалась уже два года. Решение коснётся не всех смолян. С 1 июля 2021 года платы за содержание жилого помещения возрастёт на 3,6%:- для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных и одноквартирных жилых домах;- для нанимателей жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается Администрацией города Смоленска в соответствии с пунктом 34 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равным цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанному в конкурсной документации.Для среднестатистической семьи из трёх человек, проживающей в трёхкомнатной квартире площадью 54 кв.м в многоквартирном доме, имеющем все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, размер платы за содержание жилого помещения в настоящее время составляет 1022,22 руб. в месяц. С 01.07.2021 платёж будет 1058,94 руб., то есть на 36 рублей 72 копейки больше.На 6-й очередной сессии депутаты рассмотрели блок вопросов, посвященных муниципальному имуществу.При поддержке членов фракции «Единая Россия» нескольких помещений площадью 280 м. кв. переданы в безвозмездное пользование на очередные пять лет Смоленской Епархии для организации благотворительной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С 2015 года здесь, в доме 15 по улице Урицкого, работают сестры милосердия, которые помогают нуждающимся – организована социальная столовая, где люди получают горячее питание, предоставляется одежда, а также оказывается юридическая, психологическая и моральная поддержка.- Эти помещения нужны нам для социальной деятельности, которую проводит Смоленская епархия. Мы помогаем бездомным, инвалидам, детям-сиротам, а также оказываем помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, их родственникам, обучаем уходу за немощными. Только за 2020 год привлечено на благотворительные цели 8,7 миллиона рублей из средств пожертвований, - сообщил секретарь Смоленского епархиального управления, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора города Смоленска иерей Владислав Баган.Бездомных в столовой кормят ежедневно. К тому же, на подъезде к зданию установлен пандус, что упрощает передвижение маломобильных групп и делает более доступным оказание такой важной и нужной большому количеству людей помощи.Стоит отметить, что данные помещения продолжат оставаться муниципальной собственностью – речь идёт только о передаче их в безвозмездное пользование на пять лет. Соответствующее обращение председателю горсовета Виктории Макаровой направил Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.При этом народные избранники одобрили передачу в собственность Смоленской Епархии здания по улице Лавочкина, 40. Уже более десяти лет здесь работает православный детский сад. Решение принято на основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» и в соответствии с решением Арбитражного суда Смоленской области.Кроме этого, нежилое помещение общей площадью 62,53 кв. м, расположенное в доме 10 по улице Карла Маркса в городе Смоленске, передано на пять лет в безвозмездное пользование Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Ветеранская организация располагается здесь уже много лет.