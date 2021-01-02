161 человек получил подтверждение диагноза COVID-19 за последние сутки в Смоленской области, четверо погибли. В то же время 54 человека справились с болезнью.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6952 человека, из них 5501 - в режиме самоизоляции, 1451 - в стационаре.Ранее «КП» писала, что Волонтерский центр продолжил работу на новогодних праздниках. Оставить заявку на помощь можно с 9:00 до18:00 ежедневно по телефонам - +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.Также Смоленские медики не прекращают оказывать помощь. График работы поликлиник и служб – здесь.