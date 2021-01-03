В Смоленске женщина родила ребенка в здании торгового центра. Будущая мама прогуливалась по магазинам и почувствовала себя плохо. Через некоторое время начались схватки. Инцидент произошел 31 декабря.Очевидцы в соцсетях рассказывают, что роды у смолянки принимали неравнодушные смоляне – одни приносили полотенца и пеленки, другие оказывали непосредственную помощь.По словам сотрудников Перинатального центра, малышка родилась здоровой. Плод доношенный. Вес малышки 3200 кг. С мамой тоже все в порядке и в настоящее время они готовятся к выписке.Ранее «КП» писала и о первом новорожденном в 2021 году. Ей также стала девочка.