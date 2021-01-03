158 положительных тестов на коронавирус обнаружено в Смоленской области за последние сутки, 15 человек справились с болезнью. В то же время в регионе зафиксирован новый летальных исход. Общее число заболевших с марта 2020 года на сегодняшний день выросло до 17534, выздоровели – 13892, 342 человека погибли.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6984 пациента, из них 5498 пребывают в режиме самоизоляции, 1486 - в стационаре.Сутки ранее больше всего заражений приходилось на Смоленск, Сафоново, Гагарин.