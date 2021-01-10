В канун 2021 года члены регионального отделения партии «Единая Россия» исполнили заветные желания детей, поздравили ветеранов, а также не забыли о медработниках и педагогах.Во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» «Единая Россия» участвует второй год подряд. В преддверии новогодних праздников в региональном отделении партии появилось волшебное дерево, украшенное письмами детей Деду Морозу. Записки с заветными мечтами написали ребята с особенностями развития из областной организации «Дети-Ангелы-Смоленск», а также юные жители области, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.Депутаты-единороссы взялись исполнить их новогодние желания. Так, руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов лично доставил подарки трем смоленским подросткам: Виталию — гитару, Полине — планшет, Владу — удобное компьютерное кресло.Ольга Окунева поздравила сразу четыре семьи, в которых растут ребята с ОВЗ. Юный Иван получил в канун Нового года игровую мышь для ноутбука, Степа — мягкое кресло-подушку, Тоня, любящая петь и танцевать — современный магнитофон. А 16-летней Даше от Деда Мороза депутат Госдумы передала смарт-часы.«Всегда приятно исполнить просьбу таких особенных детей, зачастую для них не так важен подарок, как внимание со стороны взрослых», - отметила Ольга Окунева.Секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов снял с волшебной ели письмо с просьбами почти 30-ти семей — все они подопечные общественной организации «Родник», которая давно помогает многодетным, малообеспеченным и одиноким матерям. Игорь Ляхов доставил им продуктовые наборы к новогоднему столу. А детишкам парламентарий вручил заветные подарки - те, самые, о которых малыши рассказали Игорю Васильевичу. Например, первоклассница Саша из Хиславичского района получила планшет — именно его попросила девочка у Деда Мороза.Руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков также присоединился к благотворительной акции. Он отвез семилетней Милане ватрушку с изображением героев из ее самого любимого мультика «Холодное сердце». Кроме того, он посетил детей, которые растут в многодетных семьях – подарки получили более 50 ребят из Смоленского района.Целый автопарк игрушечных машинок Коле Фокину передал депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров.В «Ёлке желаний» приняли участие депутаты от «Единой России» Смоленской областной Думы и городского Совета. А также члены местных отделений партии и представители общественных организаций региона.«С Новым годом, ветеран!»Акция была запущена партией и «Волонтёрами Победы» в преддверии праздников. Депутаты всех уровней совместно с активистами навещали фронтовиков. Передавали подарки и самые искренние поздравления. Личные встречи проходили при строгом соблюдении мер безопасности.Продуктовый набор к праздничному столу получил каждый герой, проживающий на территории региона — порядка 300 человек.В областном центре ветеранов поздравляли депутаты горсовета. Евгений Павлов совместно с волонтёрами навестил участника Великой Отечественной войны Владимира Александровича Томаса. Ему доставили не только подарки, но и трогательные новогодние открытки с пожеланиями, которые с любовью смастерили школьники Заднепровского района.Депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов поздравил с Новым годом и Рождеством Надежду Герасимовну Артемьеву.В Смоленском районе проживает 11 ветеранов Великой Отечественной войны. В гостях у каждого побывали секретарь местного отделения партии Виктор Молотков и исполнительный секретарь Светлана Шеленкова.В Ярцевском районе Ольга Васильева отвезла продукты и подарила телефоны 13-ти фронтовикам. Напомним, по инициативе единороссов каждого участника Великой Отечественной войны обеспечили мобильными гаджетами с бесплатной связью.В Шумячах в гости к героям пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Активисты посетили Александра Васильевича Петрушина и Марию Ивановну Старовойтову.Секретарь Починковского местного отделения партии Анна Андреенкова побывала у Ивана Алексеевича Демидова. Недавно ветеран отметил 95-й день рождения. Он всегда рад гостям.К сожалению, время неумолимо, многие герои тяжело болеют. Однако и они не остались без внимания - подарки передали через детей и внуков.Помощь ковидным госпиталям и образовательным организациям Смоленской областиТакже были подарены живые ели 20 медучреждениям, которые сегодня работают в тяжелых условиях «красных зон». Многие медики встретили Новый год на рабочем месте, поэтому активисты «Молодой Гвардии» помогли им украсить помещения.«Мы благодарны нашим врачам, которые, рискуя своим здоровьем, а зачастую жизнью, выполняют важнейшую задачу – спасают наших граждан, борются с пандемией коронавируса. Хочется поздравить их с праздниками и пожелать всего самого доброго. Низкий им поклон и спасибо за все, что они делают», - поблагодарил медработников секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов.В праздничные дни парламентарий побывал в Смоленской областной больнице и передал подарки исполняющему обязанности главврача Александру Хомченко и анестезиологу-реаниматологу, дежурному врачу санавиации Игорю Камынину.Также станцию скорой помощи посетила депутат Государственной Думы Ольга Окунева. Она вручила сотрудникам, которые круглые сутки находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, фрукты и продовольственный набор.«В новогодние праздники вы продолжаете профессионально исполнять свой долг, помогаете смолянам, рискуя своим здоровьем. Как и многие жители региона, я признательна за ваш труд. Примите в знак благодарности эти скромные подарки», - обратилась к медработникам Ольга Владимировна.Депутат Госдумы Сергей Неверов подготовил всем медикам региона, которые провели новогоднюю ночь на посту, вкусные наборы. Их получили 1100 человек.Кроме того, фонд Сергея Неверова «СозИдаНие» обеспечил сладостями всех ребят, которые встретили Новый год в Смоленской областной больнице и в Реабилитационном центре «Вишенки». Это более 100 детей и подростков. Парламентарий позаботился, чтобы конфеты также передали более полутора тысяч воспитанников смоленских детских домов.Депутат облдумы Ольга Васильева побывала в медучреждениях Ярцевского района. Она подарила игрушки и сладости маленьким пациентам, а медработникам привезла продукты к праздничному столу. Также секретарь местного отделения партии поздравила заслуженных ярцевских педагогов. Бытовую технику получили более 10-ти учителей.Благодаря Александру Станькову подарки к новому году отправили 350-ти школьникам из Ярцевского и Сафоновского районов. Депутат облдумы много лет подряд помогает учебным заведениям своего округа.Не оставили без внимания и социально-реабилитационных центр «Феникс». Депутат облдумы Евгений Максименко передал сладости 50-ти ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.В праздничные дни депутаты-единороссы дежурят на «горячей линии» Волонтерского центра партии – принимают звонки одиноких пенсионеров, которые нуждаются в помощи.Также в новогодние выходные депутаты-единороссы стали личными водителями для врачей. Они доставляют медперсонал к пациентам в Смоленском, Руднянском и других районах области.В начале декабря региональное отделение партии выделило специальные автомобили для перевозки врачей, работающих в «красной зоне». Транспорт получили Клиническая больница №1 и перепрофилированный в ковидный госпиталь роддом на Кирова. В последнее медучреждение смоленские единороссы также на протяжении двух месяцев отвозят горячее питание для медиков.