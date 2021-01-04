159 человек с COVID-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, двое погибли. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению инфекции. В то же время 30 человек смогли справиться с болезнью.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6967 человек, из них 5476 - в режиме самоизоляции, 1491 - в стационаре.Ранее «КП» писала, что в Смоленске умерли три преподавателя-медика. 30 декабря не стало доцента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Новиковой Тамары Григорьевны, 31-го - доцента кафедры патологической анатомии, Заслуженного врача России Владимира Васильевича Молчанова, 3 января - доцента кафедры клинической иммунологии и аллергологии Слабкой Елены Владимировны. Студенты СГМУ рассказывают, что причиной смерти является коронавирусная инфекция.