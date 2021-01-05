12 человек погибли от коронавируса за пять дней нового года. В регионе продолжает расти число людей, не сумевших побороть болезнь. За все время наблюдений врачи не смогли спасти 345 человек.В то же время растет и число новых заболевших. За сутки +158 человек. А 78 человек, напротив, победили болезнь.Сегодня в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7108 человек, из них 5611 - в режиме самоизоляции, 1497 - в стационаре.Больше всего положительных случаев выявлено в столице региона – 50, далее следуют Сафоново, Гагарин и Рославль.