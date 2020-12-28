Региональная некоммерческая организация появилась в 2017 году для помощи смолянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сама идея создания Фонда принадлежит руководителю фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергею Неверову, который является членом Попечительского совета. Фонд реализует сразу 8 социально важных программ. Много ресурсов в этом году было потрачено на борьбу с пандемией.«Мы переключились на поддержку лечебных учреждений средствами защиты: костюмами для врачей, масками, антисептиками. Кроме того, в районные больницы сейчас приобретены кислородные концентраторы для подачи кислорода больным. Это направление требует сегодня дополнительного финансирования», - отметил Сергей Неверов.За этот год в Фонд поступило более 300 обращений от смолян. «С нами связываются как через сайт, почту, так и через социальные сети. Количество обращений через соцсети в разы возросло», - рассказал директор Фонда «СозИдаНие», депутат Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков.«Шаг за шагом»Ежегодно оказывается помощь в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд помогает инвалидам, оплачивает поездки на лечение, покупает реабилитационное оборудование. Содействует в проведении медицинских обследований. В рамках программы «СозИдаНие» сотрудничает с фондом социальной защиты населения и Департаментом соцзащиты Смоленской области.«Крылья»Проводится работа, связанная с адаптацией детей оставшихся без попечения родителей. Деятельность Фонда направлена, в том числе, на поддержку социальных учреждений Смоленской области. В предверии нового года во все дома-интернаты региона развозят новогодние подарки. В этом году в 16 учреждений передано более 1800 наборов для каждого подопечного.Медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины»В 2019 году пациентами передвижного медицинского автопоезда стали порядка 6,5 тысяч смолян. За все годы работы медицинский комплекс проехал более 24 тысяч километров. Врачи осмотрели более 10 тысяч пациентов.В 2020 году программу из-за пандемии пришлось приостановить, однако в Фонде уверены, что проект, который пользуется особой популярностью у жителей отдаленных сел и деревень, продолжит работу.Сергей Неверов также поздравит медицинских работников, которые проведут новогоднюю ночь на рабочем месте «Мной лично будут выделены дополнительные средства, которые пойдут на праздничные наборы для врачей к новогоднему столу. Хочется, чтобы врачам в Новый год было тоже приятно, чтобы на столе были и мандарины, и сладости», - поделился Неверов.«Тепло в дом»Ежегодно машины с колотыми дровами объезжают все без исключения районы Смоленской области. В этом году дровами удалось обеспечить 547 частных домов. Проект помогает инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям справиться с дополнительными финансовыми затратами и отсутствием газа.«Заявки от смолян поступают до сих пор. Мы знаем, что есть семьи, которым необходимы дополнительные дрова. В январе и феврале мы будем снова развозить их», - отметил Сергей Шелудяков.«Смолячок»Проект направлен на поддержку образовательных и спортивных учреждений. В этом году большое количество средств было направлено на замену окон в сельских школах. Так, например, были заменены окна в Вязьма-Брянской и Стешинской школе Холм-Жирковского района, школе №24 города Смоленска.Среди новых направлений: приобретено кухонное оборудование для Ярцевской школы №2 и Холм-Жирковской школы.«Развитие территорий»Это программа благоустройства территорий, преимущественно сельских. Отремонтирован мост в деревне Третьяково Духовщинского района. «Нормальный мост здесь был необходим. Дети ходят по нему в школу, в обход нужно было идти порядка 7 километров. Родители очень переживали, когда мост пришел в негодность. Сегодня проблема решена», - поделился Сергей Шелудяков.Отремонтирован подвесной мост и в Хиславичском районе - проблемный с точки зрения эксплуатации объект. «Было принято решение сделать металлический мост для того, чтобы не было наледи. Договорились с Администрацией района о том, что мост будет своевременно обслуживаться. В осенне - весенний паводок, когда происходит подъем реки, его необходимо будет поднимать, чтобы сохранить», - рассказал директор Фонда.\\"Наш долг\\"Проект оказывает поддержку поисковому движению Смоленской области. В 2019 году было отремонтировано 39 объектов в 13 районах Смоленской области. Это захоронения времен Великой Отечественной войны, которые не находятся на балансе у сельских территорий - отдалённые объекты.В 2020 совместно с поисковым движением отремонтировано 74 объекта в 19 районах области, 28 из которых только за счёт средств Фонда. В сентябре по обращению поисковиков приобрели микроавтобус, который необходим для мобильного передвижения.В Год памяти и славы Фонд провел масштабный конкурс среди районных СМИ. Он был посвящен 75-летию Победы. В нем приняли участие практически все редакции региона. Призеры получили денежные сертификаты.Фонд «СозИдаНие» также рассматривает заявки на оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Обеспечивает продуктами многодетные семьи. В этом году занимались строительством и ремонтом домов для больших семей сельской местности.«Большое количество средств уходит также на приобретение медикаментов, которые не попадают в группу льготных лекарственных препаратов и являются дорогостоящими. Особенно трепетно относимся к ветеранам, инвалидам, тем людям, которые не могут себе позволить эти лекарства купить», - почеркнул Сергей Шелудяков.Фонд также помогает приютам для животных в Вяземском, Гагаринском районах и Смоленске.В 2020 году общий объем финансирования Фонда «СозИдаНие» составил порядка 18 млн рублей.«Мы планируем сохранить этот объем и на будущий год. Если потребуется, будем привлекать дополнительные средства. У нас есть структуры, с которыми мы сотрудничаем, физические лица, которые готовы помочь. Предполагаем, что в 2021 году порядка 6 млн рублей пойдут на те обращения ,которые уже сейчас находятся в работе. Все восемь программ, которые мы реализуем, продолжат действовать», - заключил Сергей Неверов.