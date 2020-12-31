162 человека получили положительные тесты на коронавирус за последние сутки, двое погибли. 373 жителя региона справились с болезнью. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению COVID-19 на Смоленщине.В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находятся 7094 человека, из них 5556 - в режиме самоизоляции, 1538 - в стационаре.По-прежнему больше всего заболевших выявляется в столице региона.Ранее ковидным госпиталям подарили новогодние ели и украшения к ним, ведь многие врачи встретят новый год на работе, а живые деревья благодаря своему еловому аромату подарят праздничное настроение. Также стал известен график работ смоленских больниц, поликлиник и служб на праздники.