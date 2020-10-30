Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 октября: ограничения проблеваются

У 114 человек выявлен коронавирус за последние сутки, 41 выздоровели, трое скончались от осложнений. Фото: pixabay.com.

В регионе стремительными темпами продолжает расти заболеваемость от коронавируса. У 114 человек выявлен ковид за последние сутки, 41 пациент выздоровел, трое скончались от осложнений.

Также растет число людей, направленных на самоизоляцию после контакта с забелевшими. Сутки ранее, под медицинским наблюдением находились 4709 человек, из них 3729 - в режиме самоизоляции, 980 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Накануне Указом губернатора Алексея Островского с учетом эпидобстановки продлены действующие в регионе коронавирусные ограничения. О новых запретах пока не сообщается.