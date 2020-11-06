Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 ноября: рост заболеваемости, награды от президента

В Смоленской области выявлены новые заболевшие Covid-19. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Еще 113 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 12 пациентов выздоровели, двое погибли. Столичный Оперативный штаб представил новую информацию по заболевшим.

Несмотря на рост заболеваемости ее уровень остается ниже аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации на 18%. Чаще других болеют люди старше 50 лет.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что шесть смолян получили награды от президента за помощь в пандемию. Благодаря добровольцам Волонтерского центра удалось помочь более 2600 жителям региона.