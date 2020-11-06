Компания БИОСОФТ реализовала новый подход к диагностике COVID-19. Фото: предоставлено героем публикации.

БИОСОФТ специализируется на разработке и производстве диагностического оборудования, которое применяется для проведения дистанционных медосмотров водителей (разрешение выйти на маршрут) и сотрудников предприятий, работа на которых связана с повышенной опасностью (допуск на смену). Но 2020 года продиктовал свои условия.

Непосредственно перед регистрацией комплекса КОДОС в Росздравнадзоре разработчики БИОСОФТ добавили в него новую опцию — пульсоксигемометрию. Теперь встроенный пульсоксиметр позволяет измерять сатурацию или уровень насыщенности крови кислородом. Это один из основных диагностических параметров при диагностике коронавируса.

Кроме этого оборудование оснащено тонометром, термометром и алкотестером — классическими телеметрическими каналами, которые используются на предприятиях, где необходим допуск работников на смену или маршрут.

Все показания терминала КОДОС снимаются дистанционно и не требуют присутствия медика. Данные транслируются на круглосуточный медицинский пульт, где их анализирует компетентный специалист и принимает решение — давать разрешение на работу или направить тестируемого на сдачу дополнительных анализов или осмотр профильного врача.

Медработники, которые принимали участие в испытаниях терминала КОДОС, сходны во мнении, что снимаемые показания помогут с большой долей вероятности определить, болен человек коронавирусом или нет. Это касается также случаев, когда болезнь протекает бессимптомно.

Оперативная диагностика значительно сократит появление новых случаев заражения, а в обозримом будущем — позволит заменить штатных медиков (или работающих по вызову).

Генеральный директор компании БИОСОФТ Виталий Басс:

«Не так давно мы все не понимали, что такое дистанционная работа, думали, что это актуально разве что для программистов. А теперь технологии позволяют даже некоторые типы медосмотров, такие как дистанционные предрейсовые медосмотры, проходить в дистанционном режиме. Я считаю, что в нынешних условиях, омраченных коронавирусом, такие возможности становятся как никогда актуальными».

Реклама. 18+