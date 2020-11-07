Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 ноября: в регионе требуются волонтеры

В Смоленской области набирают добровольцев для помощи пожилым землякам в условиях коронавируса. Фото: администрация г. Смоленска.

115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 92 человека выздоровели, один погиб. Столичный Оперативный штаб представил новую информацию по заболевшим. Общее число заболевших уже превысило отметку в 9,5 тысяч человек.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5623 человека, из них 4511 - в режиме самоизоляции, 1112 - в стационаре.

Для помощи пожилым людям в регионе начался поиск волонтеров, которые могли бы привозить им самые необходимые вещи на время роста заболеваемости в регионе, лишь бы они реже выходили из дома.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время, по информации городских властей, в городе проходит регулярная дезинфекция мест общего пользования - управляющие компании регулярно проводят обработку жилых домов, дважды в день обрабатывается общественный транспорт. Также специальными составами моют улицы, обрабатывают остановки.