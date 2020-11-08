Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 ноября: число заболевших приближается к 10 тыс. человек

В Смоленской области число заболевших приближается к 10 тыс. человек. Фото: pixabay.com.

114 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 12 человек выздоровели. Столичный Оперативный штаб представил новую информацию по заболевшим.

Сутки ранее региональный штаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5688 человек, из них 4566 - в режиме самоизоляции, 1122 - в стационаре.

Ранее коронавирус был выявлен на 12 территориях. Больше половины случаев приходится на Смоленск.