Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 ноября: новые 109 заболевших

Еще 109 заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 28 человек выздоровели, один погиб. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Еще 109 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 28 - выздоровели, один погиб. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по заболевшим.

Также под медицинское наблюдение попали еще 11 человек. Сутки ранее сообщалось, что общее число людей, отправленных на карантин, выросло до 5097 человек, из них 4080 жителей региона находятся в режиме самоизоляции, 1017 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С 30 октября в регионе запрещены ночные развлекательные мероприятия, конкурсы, дискотеки и др. Также много ограничений введено для пожилых жителей региона.