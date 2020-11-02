Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 ноября: пациентов с Covid-19 принимают 12 больниц

Еще 111 заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 111 заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, пятеро выздоровели, один погиб. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по заболевшим.

Сутки ранее отмечалось, что в регионе под медицинское наблюдение попали 5097 человек, из них 4080 пребывают в режиме самоизоляции, 1017 - в стационаре.

Сегодня в Смоленской области в 12 медицинских организациях, задействованных для лечения COVID-19, развернуто 1195 коек, в том числе - 70 коек в Медико-санитарной части №135 Федерального медико-биологического агентства в городе Десногорске.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Тесты на «ковид» делают 9 лабораторий. В сутки проводится 1480 исследований.

Также, по информации пресс-службы администрации региона, в учреждениях есть все необходимые лекарства для лечения коронавируса.

Напомним, с 30 октября в регионе начали действовать новые ограничения.