Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 ноября: рост госпитализаций, ограниченный вход на мероприятия

Еще 115 заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 115 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 64 выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по заболевшим.

По данным на 2 ноября, сегодня в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5196 человек, из них 4172 - в режиме самоизоляции, 1024 - в стационаре.

По информации пресс-службы городской администрации, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Смоленске вводится ограниченный вход на мероприятия. В частности, прибывший в регион музей Победы смогут посетить счастливчики – активисты, школьники и студенты, заранее внесенные в списки. Всего не более 300 человек.

Еще 115 заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Кроме того, с 30 октября в регионе запрещены ночные развлекательные мероприятия, конкурсы, дискотеки и др. Также много ограничений введено для пожилых жителей региона.