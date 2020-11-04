Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 ноября: всплеск мошенников, масочный режим, проверки организаций

В Смоленской области выявлены новые заболевшие коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Еще 117 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 34 выздоровели, двое погибли. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по заболевшим.

По данным на 3 ноября, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5284 человека, из них 4172 - в режиме самоизоляции, 1112 - в стационаре.

В Смоленской области выявлены новые заболевшие коронавирусом. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о всплеске мошенников, которые от имени специалистов ведомства, информируют предпринимателей о проверке организаций, а потом требуют деньги за сокрытие выявленных нарушений. В ведомстве опровергают свое отношение к подобным фактам. О реальных проверках предпринимателей всегда информируют заранее, отмечают в Роспотребнадзоре.

Между тем, в городе продолжают действовать ограничения в части запрета курения кальянов в развлекательных заведениях, ночных конкурсов и развлекательных программ. Также ранее «на удаленку» были отправлены пенсионеры.