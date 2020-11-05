Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 ноября: пациенты вынуждены часами дожидаться приезда скорой помощи

Еще 110 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 110 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 9 пациентов выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Столичный Оперативный штаб представил новую информацию по заболевшим.

В настоящее время уровень заболеваемости в регионе составляет 969,8 на 100 тыс. жителей, что ниже аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации на 18%. Чаще других болеют люди старше 50 лет.

По данным на 4 ноября, в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 5260 человек, из них 4168 - в режиме самоизоляции, 1092 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее в администрации региона прошло заседание Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На онлайн конференции сообщалось, что в отделениях реанимации находятся 50 человек, из них 29 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. В 12 медицинских организациях, задействованных для лечения COVID-19, развернуто 1195 коек (255,8 % от плана Минздрава России). Подачей кислорода обеспечены 548.

Кроме того, борьба с пандемией показала, что в регионе необходимо создать единую службу медицинской помощи. Поводом послужило большое количество обращений от жителей, которым подолгу приходится ждать приезда медиков.