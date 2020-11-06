В Смоленске 14 школьников получили паспорта. Фото: smolensk.er.ru.

В администрации Промышленного района города Смоленска состоялась церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летия. Среди ребят – победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний.

«Волнительный день», – поделилась восьмиклассница Маша Ганина.

«Я осознаю, что с новыми правами у меня появляется больше обязанностей, ответственность за свои поступки», – отметил учащийся школы №27 Ваня Ерохин.

Документ, удостоверяющий личность, смоляне получили из рук Ольги Окуневой. Депутат Госдумы от «Единой России» пожелала юным гражданам Российской Федерации успехов и крепкого здоровья.

«Это действительно очень важный документ, который будет с вами на протяжении всей вашей большой, и очень надеюсь, счастливой и интересной жизни. Хочется вам пожелать успешно окончить школу, состояться в профессии. Я понимаю, с какой гордостью смотрят сейчас на вас ваши родные и близкие, потому что для них это тоже ответственный момент в жизни – вы стали взрослыми. Желаю вам с честью нести гордое звание гражданина нашей страны, любить свою родную Смоленщину, уважать семейные ценности и традиции», – обратилась к школьникам парламентарий.