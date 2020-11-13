Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 ноября: школьников и студентов отправляют на дистанционное обучение, в регионе новые ограничения

Еще 111 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 111 положительных тестов на коронавирус получили медики в Смоленской области за последние сутки. Один пациент с Covid-19 погиб. В то же время с болезнью смогли справиться 57 человек.

Ранее в регионе ввели новые ограничения. На этот раз они касаются не только пожилых людей, но и беременных женщин, людей, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто приезжает в регион не зависимо от прописки. Ряду категорий придется соблюдать карантин.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также накануне ужесточения мер руководство СмолГУ приняло решение перевести своих студентов на дистанционное обучение. Все ограничительные приняты по рекомендациям Роспотребнадзора, который в оперативном режиме отслеживает заболеваемость «ковидом» в регионе.