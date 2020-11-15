Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 ноября: в регионе почти 10,5 тысяч заболевших

Еще 110 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

110 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 15 человек смогли справиться с болезнью, 1 погиб. Столичный Штаб по распространению инфекции представил актуальную информацию по заболевшим.

Всего по Смоленской области под наблюдением врачей находятся 5484 человек, из них 4301 в режиме самоизоляции, 1183 - в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 29 106 человек медицинское наблюдение снято.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее в регионе провели более 193 тысячи тестов на «ковид».