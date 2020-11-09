Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 ноября: рост заболеваемости, очередь за тестами, карантин для пожилых

109 новых ковид-положительных пациентов выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

109 новых ковид-положительных пациентов выявлено в Смоленской области за последние сутки. При этом 7 человек выздоровели, один погиб.

Сутки ранее, Оперативный штаб обмечал, что в регионе под медицинским наблюдением находятся 5751 человек, из них 4620 - в режиме самоизоляции, 1131 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Жители региона сообщают о большом спросе на тесты на коронавирус. Людям приходится часами дожидаться своей очереди, чтобы сдать анализ. При этом, по словам местных жителей, все время им приходится ожидать на улице.

Ранее тестировать на Covid-19 начали и в Центре травматологии и ортопедии на проспекте Строителей.

Между тем, в регионе сохраняется карантин для пожилых людей, а общественные места продолжают дезинфицировать, чтобы избежать распространения инфекции.