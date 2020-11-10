Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 ноября: в столице региона создано 740 коек для тяжелых пациентов

В Смоленской области установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com.
В Смоленской области установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки рост числа больных составил - "плюс" 108 человек.
52 пациента выздоровели, один погиб. Оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Ранее стало известно, что в регионе будет развернут новый коронавирусный госпиталь. Разместится он на базе восьмого корпуса областной больницы. Информацию о перепрофилировании подтвердил областной департамент по здравоохранению.
Таким образом, в регионе будет создано 1260 коек для пациентов с пневмониями и ковидом, из них в столице региона - 740.
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