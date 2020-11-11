Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 ноября: Covid-19 лечат в пяти городских больницах

В Смоленской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Общее число заболевших превысило отметку в 10 тысяч человек. За сутки рост числа заболевших составил +101. В то же время с больничного выписались 136 человек, а трое не смогли справиться с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее Оперативный штаб отмечал, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5915 человек, из них 4744 – в режиме самоизоляции, 1171 – в стационаре.

Основной удар принял на себя Смоленск – здесь больше четырех тысяч заболевших.

Из-за роста заболеваемости в столице регионе пятое учреждение частично перепрофилировано под коронавирусный госпиталь. Теперь пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают в отделении кардиологии СОКБ.