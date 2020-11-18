Еще в трех школах отремонтировали спортзалы и спортивные сооружения. Фото: smolensk.er.ru.

В средней школе № 1 города Рудни обучаются 410 человек. Многие из них занимаются спортом не только на уроках физкультуры. Ученики активно посещают в стенах школы баскетбольную и волейбольную секции, а местные юнармейцы проходят здесь физическую подготовку.

«Еще год назад в нашем спортзале стояли старые деревянные окна. В некоторых местах они даже вываливались, из-за чего в помещении было холодно. В плохом состоянии были стены - штукатурка с них постоянно осыпалась от удара мяча», - рассказала директор школы Ирина Дятченкова.

Еще в трех школах отремонтировали спортзалы и спортивные сооружения. Фото: smolensk.er.ru.

Благодаря проекту «Единой России» «Детский спорт» в спортзале впервые за 15 лет был проведен полноценный масштабный ремонт.

«Полностью заменили окна, привели в порядок полы и потолок, отремонтировали тренерскую комнату и раздевалку. Также удалось поменять световые лампы. Раньше они располагались на потолке и не были особо защищены. Сейчас лампы распределены по бокам, от этого свет по помещению распределяется лучше», - продолжает Ирина Дмитриевна.

К новому учебному году полностью обновили спортивный зал и в средней школе № 1 города Демидова. Здесь появилось новое освещение, окна и двери заменены на блоки ПВХ, отремонтированы полы и стены. Для учеников оборудовали комфортную раздевалку и новые душевые комнаты.

«Сейчас в спортзале царят тишина и спокойствие, так как все школьники находятся на дистанционном обучении. Мы все с нетерпением ждем, когда место, которое успели полюбить многие ученики, снова станет центром притяжения любителей спорта», - отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Бурлакова.

В Духовщинской средней школе созданы все условия для занятия физической культурой и спортом. Совсем недавно на территории учебного заведения появились баскетбольная площадка с резиновым покрытием и современные столы для настольного тенниса.

«Раньше на этом месте была также баскетбольная площадка. Ее подготовили еще к спартакиаде трудящихся в 2003 году. Асфальтное покрытие со временем пришло в негодность. В таких условиях за лето снашивалось около трех-четырех мячей. К тому же площадка была под небольшим наклоном. Сейчас, после колоссальных изменений, она полностью соответствует всем стандартам, которые предъявляет ФИБА», - подчеркнул преподаватель физкультуры Виктор Цыбаров.

Еще в трех школах отремонтировали спортзалы и спортивные сооружения. Фото: smolensk.er.ru.

Он также отметил, что новые сооружения позволят духовщинским школьникам активнее готовиться к районным и областным соревнованиям.

«За последние 10 лет наши баскетболисты шесть раз становились призерами областной спартакиады. Баскетбол в Духовщине любят многие, им охотно занимаются как юноши, так и девушки. Уверен, в летнее время на новой площадке яблоку негде будет упасть», - подытожил Виктор Викторович.