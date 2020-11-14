Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 ноября: «ковид» победили 70 процентов заболевших

Еще 108 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

108 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. В то же время 85 человек смогли справиться с болезнью. Также в регионе зафиксировано два летальных исхода.

Сутки ранее отмечалось, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5628 человек, из них 4443 - в режиме самоизоляции, 1185 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Как сообщает администрация региона, более трех с половиной десятков миллионов рублей выделено из федерального бюджета для Смоленской области на то, чтобы приобрести те медицинские препараты, которые необходимы для лечения коронавируса. Все необходимые препараты заболевшие, борющиеся с вирусом дома, по назначению врача смогут получить бесплатно.

Что касается смоленских больниц, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, то они обеспечены неснижаемым двухнедельным запасом препаратов, заверяют в администрации.