Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 ноября: в регионе превышен эпидпорог по ОРВИ

В регионе отмечен рост заболевших сезонными вирусами, среди них гриппа нет. Фото: администрация Смоленской области.

131 заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, трое погибли. Выздоровели 119 человек. Столичный Оперативный штаб обновил карту по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Сутки ранее отмечалось, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5385 человек, из них 4112 - в режиме самоизоляции, 1273 - в стационаре.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил о стремительном росте заболевших сезонными вирусами. Больше всего простывших в столице региона.

В ряде школьных классах введен карантин.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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