Вот теперь «Поехали!»

В Гагарине проходит масштабный ремонт дорог. Фото: smolensk.er.ru.

300 млн рублей из федерального бюджета, в преддверии юбилея полета в космос, привлек руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов.

Местные жители отмечают, что такой масштабной реконструкции дорог в городе не было с 60-70х годов. «Я родилась здесь, живу на улице Герцена, которая всегда была в ужасном состоянии, - рассказывает Галина Иванова. – Не было ни нормального асфальтового покрытия, ни тротуаров, ни бордюров. С большим трудом проходили здесь с колясками, особенно в непогоду. Наконец-то появились комфортные дорожки. Каждая мама будет благодарна вдвойне. Здесь впервые провели такие большие работы, это скажет вам каждый житель Гагарина».

В Гагарине проходит масштабный ремонт дорог. Фото: smolensk.er.ru.

В 2021 году торжественно отметят 60-летие полёта в космос Юрия Гагарина. Безусловно, малая родина первого космонавта планеты должна стать привлекательнее как для самих жителей, так и для туристов. Депутат Государственной Думы от Смоленской области Сергей Неверов ранее отмечал, что Гагарин – визитная карточка юбилея, город имени первого космонавта должен быть ухоженным и красивым. «Важно, чтобы и в Гагарине, и в Клушино была хорошая инфраструктура, в первую очередь, дороги. Мы задействовали все ресурсы для того, чтобы было принято положительное решение о выделении денег на их ремонт из федерального бюджета», - отмечал спикер.

Кстати, именно Неверов является инициатором создания оргкомитета по подготовке к юбилею.

300 млн рублей, более 20 километров дорог в самом Гагарине, ремонт поселковой дороги на Клушино – масштабный проект удалось реализовать в рекордные сроки. «Все работы произвели за два месяца. Это действительно был комплексный подход – меняли все – от асфальта до люков. Начались работы 10 сентября, и вот в ноябре они уже были закончены, работа действительно огромная», - отметил главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Гагаринского филиала "Смоленскавтодор" Валерий Холупенко.

Помимо асфальтирования 29 городских дорог, а это практически все дороги Гагарина, проект по реконструкции включал в себя ремонт и устройство тротуаров, водоотводов, автобусных остановок, установку остановочных павильонов, ограждений и нанесение дорожной разметки

В Гагарине проходит масштабный ремонт дорог. Фото: smolensk.er.ru.

По словам местных жителей, две старейшие улицы города Герцена и Солнцева асфальтировали практически с нуля. «Город растет и развивается, но дорог, к сожалению не было. На машине проехать было сложно, тротуаров не было вовсе. Большое спасибо Сергею Ивановичу за то, что обратил внимание на нашу проблему, позаботился о нас. Отремонтированы дороги не только центральные, а даже те, которых толком никогда и не было», - рассказала Алевтина Викторовна.

В проект было заложено 40 млн рублей на ремонт дороги до деревни Клушино, где родился и провел детство космонавт. Сегодня там располагается музей. «Дом семьи находится на окраине деревни, благодаря чему все Клушино наконец обрело хорошую дорогу. Теперь здесь можно не в сапогах, а на каблучках ходить», - улыбается смотритель музея им. семьи Гагариных Наталья Терентьева.

Как рассказал заместитель директора - начальник Гагаринского филиала "Смоленскавтодор« Илья Боровков, новая дорога охватывает сразу несколько сельских поселений: Пречистое, Карманово, Клушино, Воробьево, Акатово. «Выполнен ремонт 10 километров дорожного полотна, установлено 11 новых автобусных остановок», - рассказал специалист.

«Дороги были в никудышном состоянии до этого года – всё упиралось в финансы. В следующем году ждем много гостей в город на празднование юбилея полета в космос, конечно, встречать их с такими дорогами было бы некомфортно. Мы очень рады, что наш депутат Госдумы откликнулся и решил вопрос. Эти 300 млн помогли сдвинуть с мертвой точки неимоверный пласт проблем. Весь наш план по ремонту улиц выполнен. Теперь будем готовиться к большому празднику в 2021 году», - подытожил председатель Гагаринской районной Думы Александр Иванов.

Сейчас работы в финальной стадии, устраняются технические замечания.