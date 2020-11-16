В Смоленске увековечили память о писателе-фантасте Александре Беляеве. Фото: Андрей Смирнов.

На улице Докучаева, возле дома № 4, где родился и жил наш прославленный земляк, собрались общественные деятели и жители города, благодаря которым на малой родине писателя появился монумент в его честь. В торжественной церемонии приняли участие Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, активно поддержавший идею увековечения памяти фантаста, и председатель Смоленского горсовета Виктория Макарова.

«При правлении Смоленской организации Союза писателей России был открыт специальный счет, постоянно звучали призывы о сборе денег со страниц различных газет. Собирать деньги помогали, прежде всего, депутаты областной Думы, Смоленского горсовета, ветераны войны и труда, преподаватели и студенты Смоленского государственного университета, а всего - более ста благотворителей», - поделился один из членов оргкомитета Владимир Королев.

Стоит отметить, что о планах создать памятник Беляеву более трех лет назад заговорили смоленские писатели, художники, краеведы. Затем к группе активистов присоединились Константин Федорович и Наталья Арсеновна Куликовы - известный смоленский скульптор и его жена-архитектор. Именно они и воплотили инициативу в жизнь: занялись сбором средств, разработали эскиз, макет, прошли все согласования, организовали установку бюста, а также нашли спонсоров для благоустройства прилегающей территории.

В Смоленске увековечили память о писателе-фантасте Александре Беляеве. Фото: Андрей Смирнов.

Игорь Ляхов рассказал, что семья Куликовых обратилась к нему в 2018 году во время приема граждан: «Тогда мы вели другой проект по установке памятников, и продолжаем его реализовывать, - «Защитникам Отечества посвящается», но все же поучаствовали финансово, поддержали идею увековечения памяти о писателе. Я вдвойне рад, что монумент стал продолжением Литературной аллеи, ведь в свое время мы ставили здесь памятник Борису Васильеву».

Александр Романович является заметной величиной в отечественной литературе. На его произведениях воспитано несколько поколений россиян, и труды автора до сих пор остаются для нас важными и интересными, а многие описанные им невероятные события спустя десятилетия оказались пророческими. Рисуя в своих романах и повестях картины будущего, Беляев делал прогнозы, казавшиеся в те годы несбыточными: описывал пересадку человеческих органов, использование энергии ветра, искусственные дожди, рассуждал о внутриатомной энергии.

Как подчеркнула архитектор Наталья Куликова, до этого дня не было ни одного монумента в честь легендарного фантаста. «Именно здесь, по адресу «Докучаева, 4», стоял деревянный дом, в котором родился и жил писатель со своей семьей. Тот дом сгорел, но мы имеем историческую привязку к этому красивому, сакральному для Беляева месту. Я очень горда, что мы смогли отдать дань уважения человеку, который заслужил это всей своей жизнью».

Наталья Арсеновна поведала, что в дальнейших планах активистов – дополнить Литературную аллею монументами в честь других гениальных земляков - поэта и прозаика Николая Ивановича Рыленкова и писателя-фантаста Айзека Азимова.

В Смоленске увековечили память о писателе-фантасте Александре Беляеве. Фото: Андрей Смирнов.

Игорь Васильевич выразил уверенность, что сюда будут приходить и экскурсионные группы, и учителя, стремящиеся привить детям любовь к литературе: «Появление памятника Беляеву – знаковое событие для Смоленска. Да, он не велик, и здесь нет большой площади, но то что мы делаем – это действительно важно и нужно, причем не только ныне живущим, но и будущим поколениям». Собравшиеся на церемонии открытия отмечали, что установка монумента – это не только дань памяти одному из основоположников научно-фантастической литературы, но и забота об историко-художественном и культурном наследии Смоленщины. В завершение мероприятия, присутствующие возложили к новому памятнику цветы.

Напомним, Александр Беляев родился в областном центре в 1884 году и прожил здесь около 30 лет. Является автором более 70 научно-фантастических произведений, в том числе 17 романов. Среди наиболее известных его трудов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ». Умер в январе 1942 года в оккупированном немцами Пушкине под Ленинградом. Захоронен в братской могиле.