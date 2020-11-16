Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 ноября: Covid-19 унес жизни 255 человек

В Смоленской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки диагноз поставлен еще 112 жителям региона, 12 человек выздоровели, 1 погиб. Общее число заболевших превысило отметку в 10,5 тыс. человек.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 5458 человек, из них 4301 – в режиме самоизоляции, 1157 – в стационаре.

В Смоленской области установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: Стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре отмечают, что больше всего заболевших – в столице региона – более 4200.

В России обнаружено почти 2 млн заболевших.