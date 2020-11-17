В Десногорске Курган Славы пополнится новыми экспонатами. Фото: smolensk.er.ru.

Курган Славы, увенчанный огромным обелиском-звездой, возвышается на берегу Десны. Мемориальный комплекс посвящен памяти воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Местные жители бережно хранят память о подвиге предков.

«Ко мне часто поступают просьбы горожан, касающиеся благоустройства, как Десногорска, так и территории Кургана Славы. Жители часто подсказывают, как лучше сделать», – рассказал инициатор и главный куратор проекта, депутат областной думы от «Единой России» Михаил Лосенко.

В Десногорске Курган Славы пополнится новыми экспонатами. Фото: smolensk.er.ru.

На территории Музея под открытым небом завершены масштабные работы. Так, построены имитации военных окопов, минометных и пулеметных точек. Установлена военная техника, которую лучше увидеть вживую: танк Т-34, БТР-60, БРДМ-2, 152- мм гаубица-пушка образца 1937 года, «Катюша» и многое другое. На вершине Кургана сияет Вечный огонь, установлен памятник ветеранам боевых действий и участникам локальных войн (прим. ред.: в народе именуемый «Алёша»).

«Для комфортных прогулок по территории комплекса мы обустроили дополнительные пешеходные дорожки, скамейки, урны, светильники, общественный туалет. Конечно, такие памятные места должны быть доступными всем для посещения, поэтому установлены пандусы», – рассказал региональный депутат.

В Десногорске Курган Славы пополнится новыми экспонатами. Фото: smolensk.er.ru.

К слову, прилегающая к мемориальному комплексу городская территория также приобретает ухоженный вид. Совместно с руководством Смоленской АЭС и других предприятий Десногорска завершено благоустройство пешеходной зоны вдоль окружной дороги от мемориала «Звезда» до перекрестка на Сосновку и 4-й микрорайон, установлены столбы под освещение, которое будет подключено уже в этом году. В 6-м микрорайоне во дворе дома № 179 оборудована детская площадка с резиновым покрытием, организована парковка и выполнен ямочный ремонт подъездной дороги.

«Для подростков по просьбе родителей в районе храма Стефана Великопермского были установлены качели», – добавил Лосенко.

Теперь о планах. На территории Кургана Славы будут установлены музейные экспонаты, состоящие из основного стрелкового оружия Рабоче-крестьянской Красной Армии: пулемет «Максим» образца 1941 года, пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) образца 1941 года, карабин Мосина образца 1938 года и Русская 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 года. На заранее подготовленной площадке появятся советский легкий танк Т-60 образца 1941 года, самая большая зенитка времен Великой Отечественной – 85-мм зенитное орудие 52-К образца 1939 г. и БМ-13 «Катюша» на базе а/м ЗИС-6.

«Рядом с Курганом в ближайшее время планируется организовать детский городок, который уже заказан и будет готов на заводе-изготовителе в течение двух месяцев», – отметил парламентарий.