Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 ноября: в регионе рекордное количество выздоровеших за сутки

107 жителям региона диагностировали коронавирус за последние сутки. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

107 жителям региона диагностировали коронавирус за последние сутки. В то же время 201 человек справился с болезнью и с них сняты ограничения. А два человека спасти не удалось.

Столичный Оперативный штаб представил актуальные данные по заболеваемости в регионе.

107 жителям региона диагностировали коронавирус за последние сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего в Смоленской области около 5,5 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением, из них около 1200 – получают лечение в больницах.

Ранее были внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила, которые касаются тестирования на «ковид». Согласно поправкам в документ, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48-ми часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком, в отношении которого проводится исследование. Подробнее здесь.