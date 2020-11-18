Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 ноября: в регионе образовался дефицит «противовирусных лекарств»

Новой коронавирусной инфекцией на территории Смоленской области заболели 10793 человека. Фото: pixabay.com.

По состоянию на 18 ноября, новой коронавирусной инфекцией на территории Смоленской области заболели 10793 человека. В областном центре на текущий момент зафиксировано 4483 случая. За сутки положительный результат показали 126 тестов.

В то же время количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет 7517 человек. Также на Смоленщине зафиксировано 259 случаев с летальным исходом.

Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

В общей сложности в области под медицинским наблюдением находятся 5646 человек, из них 4369 - в режиме самоизоляции, 1277 - в стационаре.

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