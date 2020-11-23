Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 ноября: еще 130 заболевших и двое погибших

Врачи помогли справиться с болезнью 21 жителю региона. Фото: pixabay.com.

Еще 130 положительных тестов на Covid-19 выявлено в Смоленской области. 21 человек выздоровели, двое не смогли побороть болезнь. Столичный Опреративный штаб обновил данные по распространению вируса в регионе.

Общая заболеваемость Covid-19 практически достигла 11,5 тысяч человек за все время наблюдений. Из них – 8071 – выздоровели, 271 – погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала о числе госпитализированных. В регионе снова встает вопрос о нехватке мест для пациентов с тяжелыми осложнениями.

В то же время пациенты больниц выкладывают в соцсети фотографии палат, в которых им приходится проходить лечение. Смоляне выражают недовольство созданными условиями.