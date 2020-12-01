Объединяя усилия

В Смоленске создадут Совет волонтерских центров. Фото: smolensk.er.ru.

Для более тесного взаимодействия в Смоленске создадут Совет волонтерских центров.

Сотрудничество двух крупных добровольческих штабов в регионе обсудили сегодня на площадке регионального отделения партии. «Цели у нас одни и те же – помочь смолянам в период пандемии, снять социальную напряженность. Мы можем обмениваться не только позитивным опытом, но и реально помогать друг другу транспортом, вместе решать организационные вопросы по доставке лекарств. Если вдруг занята ваша «горячая линия», человек, который нуждается в помощи, может дозвониться нам. Безусловно, такая синхронизация позволит нам работать более эффективно», - уверен Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Напомним, что Волонтерский центр «Единой России» начал работу в самый пиковый период пандемии, марте 2020 года. Волонтеры доставляют льготные лекарства, продукты, предметы первой необходимости, оплачивают услуги ЖКХ, решают бытовые вопросы.

В Смоленске создадут Совет волонтерских центров. Фото: smolensk.er.ru.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ, депутата горсовета Наталии Семенцовой, двери волонтерских центров открыты. «Мы действительно делаем одно дело для всех жителей Смоленской области. Людям нужна разноплановая помощь, начиная от психологической, заканчивая материальной. Мы готовы к совместной работе. Это позволит нам быстрее реагировать на заявки, увеличить объемы их выполнения», - подчеркнула Наталия Семенцова.

Так как волонтеры тесно взаимодействуют со смоленскими поликлиниками, доставляя льготные лекарства адресату, Наталия Анатольевна предложила закрепить ответственных из обоих штабов за каждым городским медучреждением. Всего в Смоленске 7 поликлиник. Инициатива была поддержана.

«Наш самый главный ресурс – волонтеры. Мы давно сотрудничаем с Волонтерской Ротой Боевого Братства, молодогвардейцами, есть штат просто неравнодушных смолян. Принимаем звонки со всего региона, затем перенаправляем их местным волонтерам. Бывают ситуации, когда поступает много звонков, вместе мы могли бы распределять их и помогать еще более оперативно», - рассказал руководитель региональной общественной приемной партии, координатор Волонтерского центра Андрей Моргунов.

На первой встрече двух штабов принято решение создать Совет волонтерских центров. Он нужен для более слаженной работы и оперативного решения возникших проблем. Планируется, что к сотрудничеству подключатся и волонтеры-медики.

«Это положительная инициатива, которая значительно поможет нашим волонтерам. Так мы сможем удвоить наши добровольческие силы, а значит помочь большему количеству смолян», - считает активист центра, руководитель Волонтерской Роты Боевого Братства Денис Корж.

Руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков напомнил, что ранее добровольцы Волонтерского центра уже сотрудничали с волонтерами ОНФ. «В том числе и наши депутаты-единороссы помогали развозить продуктовые наборы от ОНФ, когда не хватало волонтеров. Еще тогда мы поняли, что такое взаимодействие принесет только пользу», - подчеркнул спикер.

Объединение штабов крайне важно и для жителей Смоленска, ведь теперь работа волонтерских центров станет еще эффективнее. Обратиться за помощью можно по номерам: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.

Справка

1 декабря - 19 лет со дня основания партии «Единая Россия». В этом году в связи с пандемией партия организовала новое направление работы, создав Волонтерские центры. На данный момент добровольцами выполнено 2 800 заявок от смолян. Сегодня одна из главных задач заключается в том, чтобы каждый нуждающийся в помощи во время ее получил.