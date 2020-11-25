Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 ноября: в регион прибыла новая партия лекарств

Резкий рост числа выздоровевших зафиксирован в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Резкий рост числа выздоровевших зафиксирован в Смоленской области за последние сутки. Оперативный штаб Москвы заявил, что вирус в регионе побороли 244 человека. В то же время положительные тесты получили 114 жителей, двое погибли.

Накануне стало известно, что действующие коронавирусные ограничения продлены до 10 декабря. А посещать организации с круглосуточным пребыванием людей запрещено до нового года.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время в департаменте по здравоохранению сообщили, что в регион поступила новая партия лекарств, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции.

Кроме того, уже на этой неделе - в четверг-пятницу - медицинские работники будут выдавать препараты бесплатно в поликлиниках или при посещении больных на дому.