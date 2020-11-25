«Они уникальные люди, берегите их»

В Смоленской области в честь юбилея Победы три ветерана получили подарки. Фото: Андрей Смирнов.

Мобильный телефон с бесплатной связью и специальной «тревожной» кнопкой, с помощью которой можно быстро связаться с социальными службами, медицинским учреждением или закрепленным за ветераном волонтером, и теплые пожелания долгих лет жизни. Председатель областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов и депутаты регионального парламента поблагодарили фронтовиков за подвиг.

В Смоленской области в честь юбилея Победы три ветерана получили подарки. Фото: Андрей Смирнов.

Пришли сказать спасибо

— Самые теплые пожелания и безграничная благодарность за ваш подвиг. Большое счастье, что у нас еще есть возможность поговорить с теми, кто 75 лет назад отстоял свободу и независимость нашей Родины, дал возможность жить. Мы все у вас в неоплатном долгу, — обратился спикер регионального парламента Игорь Ляхов к фронтовику Михаилу Семеновичу Кугелеву. На что ветеран скромно отвечает: «Мы боролись за Родину. Не могли иначе».

Михаил Семенович прожил нелегкую жизнь — о войне он вместе со всей страной узнал в день своего совершеннолетия. До сих пор помнит каждый день в деталях.

Кугелев родился на белорусской земле, учился в школе в городе Рославле Смоленской области. После ее окончания поступил в Ленинградский медицинский институт и отучился год, но планам на будущее помешала война. На фронт Михаил Семенович пошел в качестве добровольца. Его служба началась на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Он стал одним из тех, что освобождал Ленинград, принимал участие в операциях «Искра» и «Полярная звезда».

— Однажды снаряд раздробил сосну, и отлетевшая щепка впилась в левую щеку, а через некоторое время осколок поранил губу с правой стороны, — видимо, для симметрии, с улыбкой рассказал о первых ранениях Михаил Семенович.

Несколько лет назад о себе напомнила еще одна травма. В одном из боев солдат попал под непрерывный обстрел. Взрыв гранаты сильно повредил нижнюю часть спины. Тогда в медпункте операция прошла успешно, однако спустя 70 лет смоленские врачи извлекли последний осколок вражеского снаряда.

Михаил Семенович Кугелев награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом

Отечественной войны, имеет более 30 правительственных наград, в том числе медали «За отвагу», «За победу над Германией» и самой памятной для него — «За оборону Ленинграда».

Вернувшись с фронта на Смоленщину, получил специальность агронома, а затем заочно — экономиста. Работал журналистом в Рославльской районной газете, одним из руководителей сельхозпредприятия. Воспоминания о самом страшном легли в основу его четырех книг: «Это все не вымысел», «Что было, то было», «Война закончилась…Боль осталась», «Для моих потомков».

Игорь Ляхов обсудил возможность напечатать еще один сборник воспоминаний ветерана. Идею охотно поддержала супруга Зинаида Борисовна. Вместе семья Кугелевых уже 75 лет. Сегодня они ожидают девятого правнука.

Напоследок председатель областной Думы обратился к сыну ветерана Игорю Кугелеву: «Вы счастливый человек, Игорь Михайлович. Ваши родители живы. Они уникальные люди, берегите их».

— Внимание и поддержка — самое лучшее лекарство. Спасибо огромное, что приехали к нам, — отметил сын героя.

«Спасибо, что не забываете нас!»

В Смоленской области в честь юбилея Победы три ветерана получили подарки. Фото: Андрей Смирнов.

Особого внимания на минувшей неделе удостоились и две женщины — в гостях у двух ветеранов Великой Отечественной войны — Анны Самуйловны Юрьевой и Веры Григорьевны Аленкиной — побывал депутат Смоленской областной Думы Артем Малащенков.

— Спасибо, детки, спасибо, что не забываете нас, стариков, — встретила Анна Самуйловна гостей.

Беседуя с депутатом, смолянка поделились своей жизненной историей. Многие годы она трудилась медицинской сестрой.

— В июне 1941 года нам, 80 девочкам, выдали дипломы. Кого — то на Западный фронт отправили, по госпиталям, — вспоминает ветеран. А в ее жизни были Волховский, Ленинградский, Прибалтийский и 3-й Украинский фронты.

— Все помню, всю жизнь. И всех своих фронтовых друзей помню. И слезы наворачиваются, когда смотрю на фотографии: кто-то погиб, кто-то пропал без вести, — вспоминает ветеран.

После войны вернулась в Глинковский район, помогала восстанавливать родную деревню Монино. А 15 лет назад, после смерти мужа, перебралась в Смоленский район.

Анна Самуйловна вырастила двух сыновей, дождалась четырех внуков и двух правнуков. Гостям с удовольствием показала поздравительные открытки от самых младших.

— Пусть у всех наших детей все будет хорошо. Мы ведь не зря воевали! — сказала она.

Еще одна судьба

В Смоленской области в честь юбилея Победы три ветерана получили подарки. Фото: Андрей Смирнов.

Тяжелые военные будни легли на плечи еще одной хрупкой, но сильной духом женщины. Вера Григорьевна Аленкина сразу же попала в ряды действующей армии в качестве молодого бойца-радиотелеграфиста. Участвовала в кровопролитных боях под Вязьмой, а весть о долгожданной Победе встретила в Германии. Удостоена звания «Почетный гражданин Смоленской области — защитник Отечества».

Вместе с супругом женщина вырастила двух дочерей, воспитала семерых внуков и правнуков. Родные очень гордятся своей героической бабушкой, окружив её вниманием и заботой. Дочь Наталья Ивановна показала трогательный ролик правнука Ярослава, в котором первоклассник поздравляетВеру Григорьевну с Днем Победы.

Вручая подарки, Артем Малащенков выразил слова уважения мужеству и стойкости участниц страшных событий 1941-1945 годов, с достоинством перенесших все тяготы военного времени.