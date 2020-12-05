«Без вас не обойтись»

5 декабря волонтеры всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Фото: smolensk.er.ru.

Эти люди вносят огромный вклад в нашу жизнь, что не должно оставаться незамеченным. Поэтому 5 декабря волонтеры всего мира отмечают свой профессиональный праздник. День добровольца — это еще один повод выразить слова благодарности смолянам, которые от чистого сердца помогают тем, кто в этом больше всего нуждается.

«Именно из тысячи душевных, искренних поступков возникает доверие и появляется взаимная помощь в обществе. Спасибо волонтерам Смоленщины за активную жизненную позицию, милосердие и отзывчивость», — отметил Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов в своем поздравлении.

5 декабря волонтеры всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Фото: smolensk.er.ru.

В марте 2020 года Волонтерский центр партии объединил силы неравнодушных жителей: молодогвардейцев, Волонтерской Роты Боевого Братства, волонтеров-медиков, «Волонтеров Победы», депутатов-единороссов всех уровней, городских активистов и общественников. Это порядка 950 добровольцев. Благодаря такой поддержке удается помогать огромному количеству людей, в особенности — пожилым гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Колл-центр, который открыт на базе региональной общественной приемной партии, получает заявки ежедневно. С помощью чатов в мессенджерах задания (в основном это доставка продуктов питания, льготных медикаментов) направляются волонтерам. «Мы очень радуемся, когда передают слова благодарности волонтерам. Им посвящают стихи, спрашивают, куда можно отправить видео привет ребятам. Многие хотели бы себе таких друзей, как наши добровольцы», — рассказала сотрудник колл-центра Ирина.

Заявки могут поступить из разных муниципальных образований Смоленской области. Там особенно ощущаются традиции добрососедства. В селе Нахимовское Холм-Жирковского района случился пожар и уничтожил вещи матери с двумя детьми. Кажется, на помощь пришли все жители. В Холм-Жирковском волонтерство охватывает разные направления. Например, активисты следят за старым кладбищем, где покоится участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена славы Дмитрий Тимофеевич Соколов.

Еще одна отличительная черта — большая часть добровольцев в районах не студенты, как в Смоленске, а люди зрелого возраста. Сергей Давыдов живет и работает в Починке, а в свободную минуту на личном автомобиле развозит льготные лекарства по всему району. «Жители очень эмоционально реагируют, сразу не отпускают, пять-десять минут хотят пообщаться, поэтому уже сейчас мы планируем поездки с запасом времени», — рассказал Сергей Алексеевич.

5 декабря волонтеры всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Фото: smolensk.er.ru.

В Сафоновском районе волонтеры также навещают с лекарствами одиноких пожилых земляков, которые живут далеко от центральной больницы. Сколько километров преодолели – не считают, главное – результат. «Лучшая награда — это когда люди следуют нашему примеру, ведь совершить хотя бы одно доброе дело под силу каждому», – поделилась волонтер Алена Журавлева. Сегодня она получает лекарство для пенсионера из деревни Богдановщина (39 км от Сафонова).

Добрых историй найдется в каждом уголке Смоленщины. Совсем недавно мы рассказывали о жителях Нового Села в Вяземском районе, которые всей деревней занимаются волонтерством: помогают соседям, ищут дом для бездомных животных, чтут память выдающихся земляков.

В этом году поправки в Конституции закрепили деятельность волонтеров и некоммерческих организаций: Правительство РФ осуществляет меры по поддержке добровольческой деятельности. Для самих же волонтеров их работа — это возможность сделать жизнь вокруг немного лучше.

Оставить заявку на помощь или вступить в ряды волонтеров можно по телефонам +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.