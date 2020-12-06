Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 декабря: в больнице почти полторы тысячи человек

149 пациента с COVID-19 выявлено за последние сутки в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

В регионе несмотря на вводимые ограничения продолжается стабильный рост заболеваемости коронавирусом. COVID-19 выявлен у 149 смолян за последние сутки. В то же время с болезнью смогли справиться 92 человека.

В общей сложности с марта 2020 года коронавирус подтвердился у 13182 жителей региона.

В настоящее время в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5082 человека, из них 3644 - в режиме самоизоляции, 1438 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала о новых ограничениях из-за распространения инфекции.