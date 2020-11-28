Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 ноября: в регионе наращивают число суточных исследований на Covid-19

В регионе сократят время проведения исследования на коронавирус. Фото: pixabay.com.

За минувшие сутки короновирусная инфекция подтвердилась у 126 смолян, 1 человек погиб. В то же время 124 выздоровели. Новую статистику представил столичный Оперативный штаб.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5181 человек, из них 3791 - в режиме самоизоляции, 1390 - в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в сутки 12 лабораторий делают до двух тысяч тестов. Ко 2 декабря время проведения исследования на коронавирус должно сократиться до 48 часов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Средний возраст заболевших – люди старше 30-39 лет.

Кроме того, до конца ноября в регион прибудет вторая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что прививки смогут сделать более 800 медработников. В сентябре прививку сделали 42 работника здравоохранения.