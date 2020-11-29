Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 ноября: Covid-19 забрал жизнь еще у 1 смолянина

Covid-19 забрал жизнь еще у 1 смолянина Фото: pixabay.com.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Смоленщине поделился свежей статистикой новых случаев заражения, выздоровления и смертей.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 134 смолян, 1 человек погиб. В то же время 97 выздоровели.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Смоленской области подтвердилось заражение коронавирусом у 12 174 человек, из них выздоровели 8 858, умерли 279.

Напоминаем, в регионе все еще действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

Также, гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в Смоленске ковидный госпиталь получил новое оборудование.