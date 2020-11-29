Награждены художники, представившие «Лица Победы» Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Организаторами выступили участники проекта «Единой России» «Связь поколений», его координатор Нина Куликовских, смоленский Союз художников России и Смоленский государственный университет. Экспозиция представляет собой 24 портрета ветеранов Великой Отечественной войны из разных районов Смоленской области.

«Наш проект «Связь поколений» вышел из большого федерального партийного проекта «Историческая память», приобрел на Смоленщине множество форм, одной из них стала акция «Краски Победы», а в этом году состоялись «Лица Победы». Я благодарен Союзу художников, Нине Германовне за предложение создать такую выставку. Художники тонко чувствуют людей. Они смогли передать живые эмоции ветеранов. Мы продолжаем хранить память о наших героических предках», - рассказал Секретарь регионального отделения «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

По собранным фотографиям и воспоминаниям художники, среди которых были и студенты СмолГУ, в разных техниках смогли воссоздать портреты героев.

Ангелина Сурикова учится на художественно-графическом факультете СмолГУ. Девушка нарисовала портрет Леонида Григорьевича Уленкова. «Нам не представить всю тяжесть того креста, который они взвалили на свои плечи, защищая Родину. Мне выпала честь изобразить портрет нашего земляка, настоящего героя. Никогда бы не подумала, что ветеран сможет увидеть мою комнату с моего холста», - добавила студентка.

В выставку «Лица Победы» вошли портреты людей, которые защищали страну в годы тяжелейших испытаний, а затем трудились на благо родного края, восстанавливая его после войны. После окончанию выставки, 29 ноября, портреты направятся в районы, в которых жили ветераны, и будут размещены в Домах культуры и библиотеках.

Сотрудник Централизованной библиотечной системы Демидовского района Татьяна Бурлакова рассказала о своем земляке Николае Николаевиче Журавлеве: «Он – герой Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал на демидовской земле, является почетным гражданином Демидова. Портрет ветерана займет достойное место в фондах историко-краеведческого музея. Мы еще раз познакомим школьников с биографией и подвигом ветерана».

Фото: smolensk.er.ru.

Время неумолимо. Многих, кого рисовали художники, уже нет в живых. Портрет фронтовика Фёдора Русакова написала студентка 3 курса художественно-графического факультета Зарина Аваева. Ее работа нашла своего хозяина, 8 мая портрет был передан ветерану лично в руки. Фёдору Ивановичу работа понравилась, он подчеркнул большое сходство.

По словам председателя смоленского Союза художников Валерия Гращенкова, его коллеги не смогли остаться в стороне, некоторые добавили в экспозицию портреты своих родственников. Сам Валерий Степанович нарисовал свою семью. «Мои папа и мама во время Великой Отечественной войны служили в одной части. У нас, художников, действительно горит душа к таким работам. Память о ветеранах не должна стираться, особенно для новых поколений», - подчеркнул он.

Художники проделали колоссальный труд. Используя только фото, они должны были уловить характер и настроение человека. Гости выставки отмечали, что от каждого портрета исходит энергия и сила.

Как рассказал проректор Смоленского государственного университета Денис Матвеенков, совместный проект «Лица Победы» был высоко оценен и на федеральном уровне во время межуниверситетского конкурса.

Сотрудничество смоленских художников и активистов проекта «Единой России» «Связь поколений» продолжится.